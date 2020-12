Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 16:30 Uhr

19-Jähriger nach Überfällen auf Paketboten festgenommen

Darmstadt/Hamburg (dpa) – Zivilfahnder haben in Hamburg einen 19-Jährigen festgenommen, der in mehreren Bundesländern Paketboten überfallen haben soll. Er steht im Verdacht, Raubüberfälle und Diebstähle in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verübt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Darmstadt mitteilten. Es handle sich um Dutzende Fälle. Wie viele Delikte ihm exakt zur Last gelegt werden, müsse aber noch ermittelt werden.