19-jähriger Motorradfahrer bei Sturz tödlich verletzt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagmittag in Wincheringen (Kreis Trier-Saarburg) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und stürzte. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. Er starb trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle.