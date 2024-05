Rockenhausen

Verkehr

19-Jähriger löst tödlichen Unfall im Donnersbergkreis aus

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Polizei-Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Donnersbergkreis ist einer der Fahrer ums Leben gekommen. Ein 19-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 48 in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in das entgegenkommende Fahrzeug des 26 Jahre alten Mannes gekracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Während er den Aufprall nicht überlebte, blieb der Unfallverursacher unversehrt. Dessen 20 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere, ein weiterer Beteiligter leichte Verletzungen. Da der Unfallverursacher laut Polizei nach Akohol roch, wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.