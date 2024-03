19-Jähriger bei Schlägerei mit Schlagstock verletzt

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Ein 19-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Bad Dürkheim in der Pfalz durch Schläge mit einem Schlagstock verletzt worden. Er habe eine Platzwunde am Kopf erlitten, teilte die Polizei in Bad Dürkheim am Sonntag mit. Als mutmaßlicher Täter sei ein 23-Jähriger in der Nähe des Tatortes gestellt worden. Er müsse sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Der Hintergrund der Schlägerei zwischen den beiden Männern war zunächst unklar.

