Saarbrücken

198 neue Corona-Infektionen im Saarland bestätigt

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Saarland ist am Dienstag im Vergleich zum Vortag um 198 auf insgesamt 11 939 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstagabend (Stand 18.00 Uhr) mit. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, stieg um 2 auf 271. Den Angaben zufolge gelten 9512 Menschen im Saarland als genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten wird mit 2156 angegeben. Von den an dem Virus erkrankten Menschen werden aktuell 202 stationär behandelt – 60 davon intensivmedizinisch.