Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 13:50 Uhr

Bad Ems

19% weniger Gewerbesteuereinnahmen in ersten drei Quartalen

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben in den ersten drei Quartalen des Jahres rund 19 Prozent oder 314 Millionen Euro weniger Gewerbesteuern eingenommen als im Vorjahr. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte, nahmen die Kommunen zusammen rund 1,35 Milliarden Euro (brutto) Gewerbesteuer ein. Nach Abzug der Umlage, die die Kommunen an Land und Bund abführen müssen, blieben ihnen demnach noch rund 1,23 Milliarden Euro netto. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war das den Statistikern zufolge ein Rückgang um 158 Millionen Euro beziehungsweise 11,4 Prozent.