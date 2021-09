Berlin/Saarbrücken

19 Neuinfektionen im Saarland: Inzidenz sinkt auf 72,3

Die Corona-Inzidenz im Saarland ist auf 72,3 gesunken. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Montag hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 77,2 gelegen. Innerhalb eines Tages wurden demnach 19 neue Ansteckungen gezählt, weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus kamen nicht hinzu. Seit Beginn der Pandemie gab es 45.990 bestätigte Corona-Fälle in dem Bundesland; 1040 Menschen starben an oder mit dem Erreger (Stand 3.15 Uhr).