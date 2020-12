Archivierter Artikel vom 01.08.2020, 11:20 Uhr

Germersheim

19 Jahre alter Mann stirbt bei Badeunfall

Ein 19 Jahre alter Mann ist in einem Germersheimer Baggersee ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, waren die Umstände des Badeunfalls zunächst noch unklar. Der junge Mann sei am Vortag gemeinsam mit Freunden an dem See schwimmen gewesen. Die Freunde hätten beobachtet, wie der Schwimmer im See plötzlich unterging.