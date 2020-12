Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 17:20 Uhr

Trier

19 Corona-Fälle rund um Trierer Reha-Praxis

Nach Corona-Fällen in einem ambulanten Reha-Zentrum in Trier sind insgesamt 450 Menschen auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Nach den bisherigen Ergebnissen hätten sich 19 Personen angesteckt, 5 Beschäftigte und 14 in dem Zentrum behandelte Patienten, teilte die Kreisverwaltung Trier-Saarburg am Donnerstag in Trier mit. Die Ergebnisse von vier Tests stünden noch aus. Sechs der Betroffenen wohnen den Angaben zufolge in der Stadt Trier, fünf im Kreis Trier-Saarburg, drei im Eifelkreis Bitburg-Prüm, die verbliebenen fünf Personen hätten keinen Wohnsitz in der Region.