Adenau

18-Jähriger stürzt von Motorrad: Schwere Kopfverletzungen

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagabend in Adenau bei einem Unfall (Landkreis Ahrweiler) schwer verletzt worden. Der Mann stürzte auf einer Straße mit Steigung in einer Kurve und krachte dabei gegen eine Schutzplanke, wie die Polizei mitteilte. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.