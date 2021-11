Mertesdorf

18-Jähriger stirbt bei Autounfall: Frau schwer verletzt

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf einer Landesstraße im Kreis Trier-Saarburg tödlich verunglückt. Der junge Mann sei am Freitag Richtung Hermeskeil unterwegs gewesen, als er aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, teilte die Polizei in Trier mit. Dort streifte er den Angaben nach zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug seitlich und stieß dann mit einem weiteren Auto frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Fahrzeug des jungen Mannes auf die Leitplanke geschleudert worden und dort zum Stehen gekommen. Der 18-Jährige wurde laut Polizei in seinem Auto eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle.