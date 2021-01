Lemberg

18-Jähriger soll Supermärkte überfallen haben: Festnahme

Ein 18-Jähriger soll in Lemberg und in Pirmasens zwei Supermärkte überfallen und Bargeld erbeutet haben. In Lemberg (Landkreis Südwestpfalz) soll der Mann am Mittwochabend mit vorgehaltener Schreckschusspistole zwei Mitarbeiter eines Marktes bedroht und eine höhere, nicht genannte Summe Bargeld aus der Kasse genommen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 18-Jährige konnte demnach zunächst noch flüchten, durch einen Zeugenhinweise nahmen Polizisten den Mann aber kurze Zeit später fest.