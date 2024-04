18-Jähriger bei Streit durch Pfefferspray verletzt

Anzeige

Hofheim (dpa/lhe). Bei einem Streit in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) ist ein 18-Jähriger durch Pfefferspray verletzt worden. Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants sei es in der Nacht zu Sonntag zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen junger Männer gekommen, teilte die Polizei mit. Im Zuge dessen habe ein unbekannter Täter den 18-Jährigen mit einer Glasflasche eingeschüchtert und bedroht.

Während einer Rangelei zog ein zweiter unbekannter Täter ein Pfefferspray und sprühte in Richtung des Opfers. Hierdurch erlitt dieses Verletzungen im Gesicht. Nach der Tat flüchteten beide Täter gemeinsam in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

