Saarbrücken

183 neue Corona-Infektionen im Saarland: Zwei weitere Tote

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen im Saarland ist innerhalb eines Tages um 183 Fälle gestiegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich damit 26 858 Menschen in dem Bundesland nachweislich mit dem Virus angesteckt, wie das Gesundheitsministerium am Samstag in Saarbrücken mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Verbindung mit Sars-CoV-2 stieg binnen eines Tages um 2 auf 790.