Archivierter Artikel vom 31.03.2020, 13:30 Uhr

Mainz

180 Stiftungen im Saarland: Zwei Neugründungen

Im Saarland sind 2019 zwei neue Stiftungen gegründet worden, so dass es im Bundesland nun 180 rechtsfähige Stiftungen gibt. Damit liegt das Saarland im deutschlandweiten Vergleich auf dem vorletzten Platz, wie der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Dienstag mitteilte. Nur in Mecklenburg-Vorpommern gibt es weniger Stiftungen.