18 Menschen in Ludwigshafen nach Verpuffung evakuiert

Mitten in der Nacht müssen mehrere Menschen in Ludwigshafen ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wird niemand – aber ganz ohne Spuren geht die Nacht nicht vorüber.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Wegen einer Verpuffung im Keller eines Hauses in Ludwigshafen mussten 18 Menschen in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Während die Einsatzkräfte die Flammen im Keller löschten, wurden die Bewohner in einem Fitnessstudio in der Nähe betreut, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Bewohner konnten laut Feuerwehr noch in der Nacht zurück in ihre Wohnungen. Am Gebäude hinterließ die Nacht jedoch Spuren: Eine Wand am Kellerabgang stürzte demnach ein und die Verpuffung drückte eine Tür zum Innenhof komplett nach außen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte eine Polizeisprecherin.