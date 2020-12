Archivierter Artikel vom 21.03.2020, 12:00 Uhr

Worms

18 Leichtverletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Worms sind in der Nacht zu Samstag mehrere Menschen, darunter neun Kinder, verletzt worden. Insgesamt seien 18 Personen mit leichten Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer war demnach aus noch unklarer Ursache im Keller ausgebrochen. Das Gebäude sei derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei schätzte den Schaden auf 20 000 bis 30 000 Euro.