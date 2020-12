Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 15:20 Uhr

Sigmarszell

18 Kilogramm Cannabis sichergestellt: Ist es harmlos?

Rund 18 Kilogramm einer speziellen und womöglich harmlosen Cannabis-Sorte hat die Polizei am Bodensee und in Koblenz sichergestellt. Fast zehn Kilogramm davon entdeckten Beamte bei der Kontrolle eines Autos auf der Autobahn 96 im Bereich Sigmarszell nahe Lindau, wie Ermittler am Donnerstag mitteilten. Zwei Männer aus dem Auto wurden vorübergehend festgenommen.