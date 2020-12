Archivierter Artikel vom 10.04.2020, 09:20 Uhr

Winkelbach

17-Jähriger stürzt mit Motorrad und verletzt sich schwer

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Winkelbach (Westerwaldkreis) schwer verletzt worden. Er sei am Donnerstagabend in einer Rechtskurve auf der K 10 zu Fall gekommen, teilte die Polizei mit. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde für rund eineinhalb Stunden gesperrt.