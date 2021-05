Sankt Goar

17-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß

Ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer ist am Samstagmorgen bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Sankt Goar ums Leben gekommen. Der Jugendliche sei mit seinem Zweirad in den Gegenverkehr gekommen, mit einem Transporter zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Boppard. Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich in einer Kurve zwischen Sankt Goar und Pfalzfeld im Rhein-Hunsrück-Kreis.