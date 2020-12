Salmtal

17-jähriger Radler bei Sturz in Salmtal schwer verletzt

Bei einem Unfall in Salmtal (Landkreis Bernkastel-Wittlich) hat sich ein junger Radfahrer am Dienstagabend schwer verletzt. Der 17-Jährige sei gegen 20.00 Uhr auf einer Straße mit sehr starkem Gefälle unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Aus noch unbekannten Gründen sei er gestürzt und habe sich dabei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.