17-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Losheim am See (dpa/lrs) – Ein jugendlicher Autofahrer ist bei Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern) mit einem Baum kollidiert und tödlich verletzt worden. Der 17-Jährige ohne Führerschein sei nach ersten Erkenntnissen in einer Rechtskurve zu schnell gefahren und habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Der Wagen sei bei dem Zusammenprall komplett zerstört worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte am frühen Morgen sei der Jugendliche bereits tot gewesen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass andere Fahrzeuge beteiligt gewesen seien.

© dpa-infocom, dpa:241103-930-277558/1