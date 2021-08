Völklingen (dpa/lrs)

17-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Völklingen (dpa/lrs). Ein Jugendlicher hat sich in Völklingen eine Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen der Polizei geliefert. Der 17-Jährige sei in der Nacht zum Freitag im Auto seiner Mutter davongefahren, teilte die Polizei in Völklingen am Freitag mit. Als Polizisten den Kleinwagen fanden und anhalten wollten, habe der 17-Jährige mit dem Auto die Flucht ergriffen. Während der Verfolgungsjagd habe er versucht, die Polizei mit Lenkmanövern davon abzuhalten, ihn zu überholen. In Völklingen habe ein Streifenwagen die Straße vor ihm blockiert. Daraufhin habe der 17-Jährige versucht zu wenden und davonzufahren, allerdings ohne Erfolg.