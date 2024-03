Friedelsheim

Unfall

17-Jähriger flüchtet mit Mofa vor Polizei: Unter Drogen

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Ein 17-Jähriger ist in diesem Jahr schon zum zweiten Mal mit einem Mofa der Polizei davongerast, als diese ihn kontrollieren wollte. Im zweiten Fall – am späten Karfreitagabend – stand er unter Drogeneinfluss, wie die Polizeiinspektion Bad Dürkheim am Samstag mitteilte. Ein Urintest verlief positiv auf THC, also Cannabis. Beide Male hatte die Flucht keinen Erfolg.