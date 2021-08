Berlin/Saarbrücken

178 neue Corona-Infektionen im Saarland: Inzidenz bei 54,8

Innerhalb eines Tages sind im Saarland 178 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, kletterte am Freitag auf 54,8 – nach 42,6 am Vortag. Dies geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (Stand 3.14 Uhr) hervor. Seit Beginn der Pandemie haben sich 43 242 Menschen im Saarland nachweislich infiziert, 1030 starben an oder mit dem Virus.