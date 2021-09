Saarbrücken

178 neue Corona-Fälle im Saarland: Inzidenz bei 95,4

Die Gesundheitsämter im Saarland haben binnen 24 Stunden 178 neue Corona-Fälle registriert. Damit stieg die Inzidenz nach Angaben des Robert- Koch-Instituts vom Sonntag auf 95,4 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner (Stand 3.15 Uhr). Am Samstag waren es 93,0, am Sonntag der vergangenen Woche noch 81,2.