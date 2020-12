175 neue Corona-Fälle gemeldet

Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 17:40 Uhr

Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 175 gestiegen. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 12 400 bestätigte Fälle registriert, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte (Stand 14 Uhr). 1951 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, als genesen gelten 10 189. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um drei auf 260.

Über oder genau auf dem kritischen Wert von 50 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lagen den Angaben zufolge der Kreis Bitburg-Prüm (116), die Stadt Mainz (55) und der Landkreis Neuwied (50). Danach folgen die Kreise Mainz-Bingen (41), Kaiserslautern (38) und Bad Dürkheim (35). Landesweit am niedrigsten ist dieser Wert im Landkreis Kusel (4) und der Stadt Zweibrücken (6).

Die Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) übermittelten laborbestätigten Fällen einer Covid-19-Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese Daten werden laut Ministerium von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle an das RKI übermittelt und können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen mitgeteilten Zahlen abweichen.