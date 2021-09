Niederzissen

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland: Wanderausstellung

Die Wanderausstellung zu 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland ist am Donnerstag in der ehemaligen Synagoge der Eifelgemeinde Niederzissen (Landkreis Ahrweiler) angekommen. „Wir sind hier an einem Ort der jüdischen Geschichte, der in ganz spezieller Weise auch dafür steht, dass Kunst und Kultur einen wertvollen Beitrag zum Dialog leisten und Brücken bauen kann“, erklärte der Staatssekretär im Integrationsministerium, David Profit (Grüne), im Namen der Landesregierung.