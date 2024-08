Ein Krankenwagen ist mit Blaulicht im Einsatz. (zu dpa: «16-Jähriger mit Messer in Rücken gestochen - Täter flüchtig»)

Böhl-Iggelheim (dpa/lhe) – Ein 16-Jähriger ist in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) von einem Unbekannten mit einem Messer in den Rücken gestochen worden. Der als jugendlich beschriebene Täter soll ihn aus bislang ungeklärten Gründen im Vorbeigehen angegriffen haben, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer und seine Begleiter liefen nach der Tat am Freitag davon. Der 16-Jährige erlitt den Angaben zufolge eine Fleischwunde. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten und wertet zur Fahndung gesicherte Videoaufzeichnungen aus, wie es hieß. Die Ermittler suchen zudem nach möglichen Zeugen.