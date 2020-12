Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 13:40 Uhr

Unkel

16-Jähriger flüchtet mit Auto der Mutter vor Polizei

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher hat sich in Unkel (Landkreis Neuwied) mit dem Auto seiner Mutter eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei einen Mann schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, flüchtete der Jugendliche mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei, als diese ihn kontrollieren wollte. Bei der Flucht erfasste er demnach auf einem Parkplatz einen Wachmann. Der kam mit Verletzungen wie einem Armbruch in ein Krankenhaus.