Saarbrücken

166 neue Corona-Fälle: Inzidenz steigt auf 81,5

Im Saarland sind innerhalb eines Tages 166 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, stieg auf 81,5 nach 71,4 am Vortag. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag (Stand 7.51 Uhr) hervor. Seit Beginn der Pandemie wurden 43.871 bestätigte Corona-Infektionen im Saarland gezählt. 1031 Menschen starben an oder mit dem Erreger.