Saarbrücken

162 neue Corona-Fälle im Saarland: Inzidenz sinkt weiter

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen im Saarland ist innerhalb eines Tages um 162 auf 27 386 gestiegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 816 Menschen mit oder an dem Virus gestorben, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Das waren vier mehr als am Mittwoch.