Büchenbeuren-Scheid

1600 Studenten bei der Polizei: 25 Jahre „Campus Hahn“

Rund 1600 angehende Polizisten studieren an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Diese ist seit 25 Jahren auf dem „Polizeicampus Hahn“ angesiedelt. Das Studium neben dem Hunsrück-Flughafen Hahn dauert drei Jahre. Jeweils im Mai und Oktober beginnen dort junge Frauen und Männer mit dem Einstieg in den Polizeiberuf, wie die Hochschule in Büchenbeuren-Scheid mitteilte. Der 28 Hektar große „Polizeicampus Hahn“ biete auch „verschiedenste Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten“ für die inklusive Verwaltungsbeamten und Angestellten rund 13 000 Beschäftigten der Polizei Rheinland-Pfalz.