Mainz/Kassel

16 Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz angekommen

Nach der Landung von 83 in der Ägäis gestrandeten Flüchtlingen in Kassel sind 16 von ihnen nach Rheinland-Pfalz weitergereist. Es handelt sich um drei Familien mit schutz- und behandlungsbedürftigen Kindern, wie das Integrationsministerium am Freitag in Mainz mitteilte. Sie werden zunächst in der Erstaufnahmeeinrichtung in Trier aufgenommen. Insgesamt ist in Abstimmung mit dem Bund die Aufnahme von 66 Menschen in Rheinland-Pfalz vorgesehen.