Mainz

16 000 Rheinland-Pfälzer gegen Corona geimpft

Fast 16 000 Menschen in Rheinland-Pfalz sind bisher gegen Corona geimpft worden. Das sind etwa 3,9 pro 1000 Einwohner, wie aus den dem Robert Koch-Institut gemeldeten Zahlen hervorgeht. Damit liegt Rheinland-Pfalz unter dem Bundesdurchschnitt von 5,0 pro 1000 Einwohner. Die Öffnung der 31 Impfzentren im Land soll die Impfzahlen ankurbeln, wie die Landesregierung am Donnerstag zum Start mitteilte. Mit der Öffnung dieser Zentren gehöre das Bundesland zu den ersten in Deutschland.