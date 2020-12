Archivierter Artikel vom 23.06.2020, 10:30 Uhr

15-Jähriger mit Luftgewehr beschossen

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein unbekannter Jugendlicher hat einen 15-Jährigen mit einem Luftgewehr angeschossen und leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war der 15-Jährige am Freitagnachmittag in Ludwigshafen unterwegs als er an einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe Jugendlicher vorbeikam. Ein Gruppenmitglied schoss den Angaben zufolge. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.