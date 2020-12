Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 13:30 Uhr

Mainz

15,9 Millionen Euro für Schutz vor Tierseuchen

Zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest und anderer Tierseuchen sieht der rheinland-pfälzische Landeshaushalt für 2021 rund 15,9 Millionen Euro vor. Das sei ein Zuwachs von rund 14 Millionen Euro, für den sich seine Partei stark gemacht habe, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Marco Weber, am Montag in Mainz. Das Geld sei etwa für Zäune, die Veterinärämter und Desinfektionsschleusen gedacht. „Wir können heute oder morgen die Afrikanische Schweinepest auch in Rheinland-Pfalz haben“, sagte Landwirtschaftsmeister und Schweinezüchter Weber. Wildschweine könnten innerhalb von 24 Stunden 40 bis 80 Kilometer laufen.