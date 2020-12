Saarbrücken

158 neue Corona-Infektionen im Saarland

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen ist im Saarland binnen 24 Stunden um 158 gestiegen. Damit lag die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei 20 338, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben sind, erhöhte sich um 4 auf 466. Aktuell sind 1990 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.