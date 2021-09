Berlin/Saarbrücken

157 neue Corona-Infektionen: Inzidenz steigt leicht

Im Saarland sind binnen 24 Stunden 157 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts (3.15 Uhr) vom Mittwoch hervor (Stand: 3.16 Uhr). Die Corona-Inzidenz stieg in dem Bundesland leicht an auf 73,2. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen noch bei 72,7 gelegen.