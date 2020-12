Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 16:10 Uhr

1500 Biker protestieren gegen mögliche Fahrverbote

Saarbrücken (dpa/lrs) – Etwa 1500 Motorradfahrer haben am Sonntag vor dem Saarländischen Landtag ein Zeichen gegen mögliche Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen gesetzt. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, waren die Biker von Zweibrücken aus in die saarländische Landeshauptstadt gefahren. Dort seien einige kurze Reden gehalten worden, danach seien die Motorradfahrer im Tross von Saarbrücken aus weiter nach Mainz gefahren um ebenfalls friedlich auf ihr Anliegen hinzuweisen.