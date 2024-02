150 Millionen Euro für Autobahnen in Rheinland-Pfalz

Die Autobahn GmbH will im laufenden Jahr rund 150 Euro in den Erhalt und Ausbau der Autobahnen im Land investieren. Vor allem Brücken sollen saniert werden. Welche Strecken stehen im Fokus?

ARCHIV – Die Moseltalbrücke Winningen der Autobahn A61 ist ganztägig wegen Vermessungsarbeiten voll gesperrt. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Montabaur (dpa/lrs) – Rund 150 Millionen Euro sollen dieses Jahr in den Bau und die Sanierung von Autobahnen in Rheinland-Pfalz fließen. Im Fokus der Arbeiten stehen die Instandsetzung und Erneuerung von Brücken, teilte die Autobahn GmbH West am Donnerstag mit.

Schwerpunkte der Arbeiten sind dieses Jahr vor allem Brücken auf der Autobahn 61. So soll der Ersatzneubau der Großtalbrücken Pfädchensgraben und Tiefenbachtal voranschreiten. An Deutschlands zweithöchster Autobahnbrücke – der Moseltalbrücke bei Winningen – sollen von Mitte 2024 bis Mitte 2025 Fahrbahnplatten instand gesetzt werden.

Weitere Informationen zu Maßnahmen an der Brücke sollen laut Geschäftsbereichsleiter Bau und Erhaltung Matthias Hannappel im Sommer folgen. «Die Ermüdung des Bauwerks hat sich bestätigt, auch rein rechnerisch, und der Ersatzneubau muss kommen», sagte er. Das sei nicht überraschend. «Die Tragfähigkeit ist gegeben, aber der Schwerverkehr über 44 Tonnen muss unten bleiben.» Zudem sei ein Belastungsversuch geplant, für den die Brücke an einem Sonntag voll gesperrt werden soll.

Weiter voranschreiten soll auch die grundhafte Erneuerung der Autobahn 64 zwischen der Bundesgrenze zu Luxemburg und dem Übergang zur B52. Auf einer Baulänge von 12 Kilometern sollen hier die Richtungsfahrbahnen inklusive Entwässerung und Schutzeinrichtungen erneuert werden.

Neu hinzu kommt in diesem Jahr unter anderem ein Großprojekt an der Fellertalbrücke der A1. Die Brücke mit einer Länge von 830 Metern soll zwischen 2024 und 2027 instand gesetzt werden. Außerdem werde an der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach auf der A3 eine zusätzliche Verbindungsrampe in Fahrtrichtung Köln erbaut. Autofahrer und Autofahrerinnen müssen hier mit verengten Fahrstreifen rechnen. Auch auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Wattenheim sollen dieses Jahr Bauarbeiten starten. Hier wird laut Autobahn GmbH unter anderem die Fahrbahn erneuert.