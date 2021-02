Schiffweiler

150 000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Wohnhaus

Bei einem Dachstuhlbrand in Schiffweiler (Landkreis Neunkirchen) ist laut Polizei ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Das Wohnhaus sei einsturzgefährdet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde bei dem Brand am späten Samstagabend demnach niemand. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk davon berichtet.