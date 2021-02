Koblenz

14-Jähriger räumt Computerangriff auf Konferenzsystem ein

Nach einem zweitägigen Computerangriff auf das an rheinland-pfälzischen Schulen weit verbreitete Videokonferenzsystem BigBlueButton haben die Ermittler einen Tatverdächtigen ausgemacht. Ein 14-Jähriger aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich habe die Tat im Anschluss an eine Durchsuchung eingeräumt, teilte am Mittwoch die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mit. Die Anklagebehörde sprach von „umfangreichen Ermittlungen“. Die Attacke fand demnach vom 19. bis 21. Januar statt und soll den Online-Unterricht an Schulen in Rheinland-Pfalz in diesem Zeitraum erheblich gestört haben.