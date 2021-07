Speyer

14-Jähriger ohne Fahrerlaubnis flüchtet auf Motorrad

Ein 14 Jahre alter Motorradfahrer ohne Führerschein hat sich in Speyer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Jugendlichen am Sonntag auf einem Feldweg zwischen Speyer und Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) kontrollieren, weil er keinen Stempel einer Zulassungsbehörde auf seinem Kennzeichenschild hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Jugendliche sei daraufhin mit erhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Als die Polizei ihn demnach stoppte, flüchtete er zu Fuß weiter bis ihn die Beamten erneut einholten. Der 14-Jährige muss mit mehreren Strafanzeigen rechnen.