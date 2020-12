Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 10:50 Uhr

144 Millionen Euro Unwetter-Schäden

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Stürme, Hagel und Starkregen haben im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz und im Saarland Schäden in Höhe von insgesamt 144 Millionen Euro verursacht. In Rheinland-Pfalz waren es 97 Millionen Euro, im Saarland 47 Millionen Euro, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin am Montag bilanzierte. Die Statistik erfasst versicherte Schäden an Häusern und Hausrat sowie bei Gewerbe- und Industriebetrieben.