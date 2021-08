Saarbrücken

144 Corona-Neuinfektionen im Saarland: Inzidenz bei 81,2

Im Saarland sind innerhalb eines Tages 144 neue Coronavirus-Infektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, kletterte auf 81,2, wie das Robert Koch-Institut am Sonntag (Stand 3.14 Uhr) mitteilte. Am Samstag lag der Wert noch bei 76,4. Weitere Todesfälle in Verbindung mit Corona wurden nicht gemeldet.