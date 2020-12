Archivierter Artikel vom 24.05.2020, 09:00 Uhr

Mainz

142 junge Menschen werden vermisst

142 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz gelten derzeit als vermisst. Darunter sind 100 Jungen und 42 Mädchen, wie das Landeskriminalamt der Deutschen Presse-Agentur in Mainz berichtete. Einige von ihnen seien inzwischen schon im Erwachsenenalter. 40 der 142 Kinder und Jugendlichen waren bei ihrem Verschwinden 16 Jahre alt. Vor einem Jahr wurden noch 154 Kinder und Jugendliche vermisst, vor zwei Jahren 203. Am 25. Mai ist der Tag der vermissten Kinder.