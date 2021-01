Neustadt/Weinstraße

140.000 Euro zur Modernisierung des Hambacher Schlosses

Das Hambacher Schloss als international bekannte Wiege der Demokratie in Deutschland erhält aus einem Bundesprogramm Fördermittel in Höhe von 140 000 Euro. Mit dem Geld sollen Gebäude- und Veranstaltungstechnik erneuert sowie weitere Teile der Innenbeleuchtung und der Wasserversorgung modernisiert werden, wie die Stiftung Hambacher Schloss in Neustadt/Weinstraße (Pfalz) am Donnerstag mitteilte.