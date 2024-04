13-Jähriger zusammengeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Landstuhl (dpa/lrs) – Nach dem Angriff auf einen 13-Jährigen an einem Bahnhof in Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Dienstag mitteilte, wurde der Junge am 21. Februar an dem Bahnhof bedroht und zusammengeschlagen. Der Polizei zufolge hatte das Opfer bei dem Angriff sein Bewusstsein verloren und wurde regungslos am Tatort zurückgelassen.

Gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren seien mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Dem 13-Jährigen geht es den Angaben zufolge mittlerweile wieder gut. Menschen, die das Geschehen beobachtet oder aufgezeichnet haben, werden nun gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden.

