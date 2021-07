Haßloch

13-Jähriger auf Fahrrad mit Benzinmotor unterwegs

Die Polizei hat in Haßloch in der Pfalz einem Kind ein Fahrrad abgenommen, an dem nachträglich ein Benzinmotor angebracht worden war. Der 13-Jährige konnte damit mehr als 30 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Die Beamten waren nach eigenen Angaben vom Samstag auf das manipulierte Fahrrad aufmerksam geworden, weil der Junge damit in einen Unfall verwickelt war: Er war am Freitag von einer Autofahrerin angefahren worden, die ihn beim Verlassen eines Grundstücks offenbar übersehen hatte. Dabei zog sich der 13-Jährige leichte Verletzungen zu. Die 54-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.